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旺角救護車「送院途中」撼九巴 車頭泵把飛脫 另調車接力送傷者

突發
更新時間：05:40 2026-06-02 HKT
發佈時間：05:40 2026-06-02 HKT

旺角昨夜驚傳交通意外。一輛正載客前往醫院的救護車，在旺角亞皆老街行駛期間，懷疑收掣不及撞向前方一輛正等候交通燈的九巴車尾。意外導致救護車車頭泵把當場撞至飛脫，幸事件中無人受傷。有關部門事後緊急調配另一輛救護車到場「接力」，將車上傷者送院治理。

九巴中線等燈 救護車疑收掣不及

事發於昨晚（1日）11時21分，涉事的一輛13D路線九巴，當時正開往維港灣方向。當巴士駛至亞皆老街與西洋菜南街西行方向行車線的中線時，因應前方交通燈號而減速停下。孰料，一輛尾隨其後的救護車懷疑未能及時煞車，當場「撼」向巴士車尾。

救護車的車頭泵把嚴重受損並飛脫。fb@Kc Yeung
救護車的車頭泵把嚴重受損並飛脫。fb@Kc Yeung
意外地點在旺角亞皆老街。fb@Kc Yeung
意外地點在旺角亞皆老街。fb@Kc Yeung

撞擊力道不輕，導致救護車的車頭泵把嚴重受損並飛脫，而被撞的九巴車尾左邊車身亦輕微撞毀，現場遺下部分汽車碎片。

另一救護車接力 送傷者往廣華醫院

警方接報後趕抵現場調查及協助指揮交通，經初步證實，巴士及救護車上均無人受傷，兩名司機亦通過酒精呼氣測試。

據了解，涉事救護車在發生意外前，車上載有一名傷者，正前往廣華醫院接受治理。意外發生後，為了不耽誤救援時間，有關部門在接報後已即時額外調配另一輛救護車趕赴現場協助，成功將該名傷者轉移，並繼續送往廣華醫院接受治理。警方目前正就意外原因展開進一步調查。

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