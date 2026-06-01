一日3宗寵物走私 深圳灣落馬洲海關拘3男 檢雀鳥倉鼠貓隻

香港海關今日（6月1日）分別在落馬洲支線管制站及深圳灣管制站，接連偵破3宗動物走私案，拘捕3名入境男旅客，檢獲倉鼠、貓隻、雀鳥等。

其中在落馬洲支線管制站，關員在入境大堂分別截獲兩名33歲及66歲抵港男旅客。經檢查後，關員在33歲男子個人行李內，檢獲裝載於鳥籠的150隻懷疑非法進口活雀鳥，估計市值共約3萬元；以及在66歲男子的背囊內，檢獲一隻約值2萬元的懷疑非法進口活貓。

另外在深圳灣管制站，關員在入境大堂截查一名50歲抵港男旅客，經檢查後在其背囊內，檢獲兩隻共約值40元的活倉鼠。

涉案3男均已被捕，各案已轉交轉交漁農自然護理署跟進。海關呼籲市民可透過24小時熱線182 8080，專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報懷疑走私活動。

海關警告，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁1年。另外根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，沒有有效健康證明書而進口禽鳥，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元。