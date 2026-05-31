珍惜生命｜沙田沙角邨老翁墮樓　送院搶救不治

沙田發生墮樓事件。今日（31日）凌晨2時56分，沙角邨保安員報案，指一名男子倒臥於沙燕樓對開位置，懷疑從高處墮下。警方及救援人員接報到場，發現83歲姓李男事主陷入昏迷，隨即將他送往威爾斯親王醫院搶救，惟最終證實不治。

經初步調查，警方相信事主由沙燕樓一個單位墮下，現場未有檢獲遺書。案件列作「有人從高處墮下」處理，死因有待驗屍後確定。警方正調查事件原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service