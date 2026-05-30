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坪輋幼犬疑被撞斃 下半身皮膚遭活生生扯甩 50歲男司機接受調查

突發
更新時間：00:38 2026-05-31 HKT
發佈時間：18:11 2026-05-30 HKT

坪輋缸瓦甫路今日（5月30日）早上7時許，有一隻約3個月大幼犬懷疑被撞，下半身皮膚遭扯甩。動物義工將牠救起後，送往獸醫診所搶救，可惜狗狗最終傷重不治。義工指，肇事者事後不顧而去，已有熱心途人提供消息，將會報警求助。

據「傻媽流浪貓狗之家」創辦人傻媽在社交平台的片段所見，懷疑捱撞狗狗皮開肉綻，下半身皮膚幾乎遭整幅扯甩，血肉模糊狀甚恐怖。狗狗見到有人靠近狀甚驚恐，但由於重創下半身失去反應，無法遠離，傻媽見狀只能出言安撫。

其後，狗狗被帶往獸醫診所搶救，經診斷狗狗內臟及盆骨有碎裂，肺部損傷呼吸困難，未幾狗狗陷入休克，最終回天乏術。傻媽表示，已為離世狗狗取名為「福仔」，將會安排善終，讓狗狗有尊嚴離去。

事件流傳後引起不少網民嘩然，心痛狗狗遭遇之外，亦紛紛斥責司機肇事逃逸行為冷血。傻媽其後回覆《星島頭條》時，稱已有熱心途人提供肇事車輛消息，將會報警求助。


警方指，周六（31日）接獲報案，指同日早上約7時在打鼓嶺缸瓦甫路懷疑有車輛撞到一狗隻後不顧而去。該狗隻受傷，由一名市民帶走接受治理。一名50歲涉案男司機現正接受調查。案件暫列作「交通意外—動物受傷」，交由新界北總區交通部意外調查隊第六隊跟進。

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