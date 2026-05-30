羅便臣道火警｜昏迷3男女危殆 單位有吸毒工具 大門被梳化阻擋

半山羅便臣道5號一住宅單位今日（5月30日）早上10時許起火，單位內一男兩女昏迷，送院搶救，火警起因相信有可疑。警方、消防和救護下午見記者交代案情，提到3人情況危殆，火警單位大門被梳化阻擋，內有冰壺、打火機等吸毒工具。警方不排除有人在單位吸煙或吸毒導致起火，其後打火機充氣樽被焚毀導致火勢蔓延，惟確實原因仍待調查，包括3人之間關係。

單位多道門遭反鎖阻擋

消防處助理消防區長巫珊凱表示，消防員在進入火場時，發現大門被一張大型梳化阻擋，因此進入單位時相當困難，其後也發現單位走廊門和主人房門均被反鎖。消防員在主人房內發現兩個起火點，滅火期間消防員先在起火單位的其中一個客房內，發現一女昏迷；其後又在主人房的套廁內，發現兩男女昏迷。

消防處高級救護主任林景祺提到，火警三名傷者均因吸入濃煙而昏迷，情況危殆，其中兩名傷者雙手受到二級燒傷。救護員在現場為他們初步治理，包括提供高濃度氧氣及護理傷口。隨後，一名傷者被送往律敦治醫院，另外兩名傷者則送往瑪麗醫院接受治療。

警方中區助理指揮官（刑事）郭進傑警司稱，由於起火原因有可疑，因此警方接手調查。據悉單位為租住，居住了約兩年。中區警區重案組人員其後在現場蒐證期間，在起火的主人房套房內，發現一些相信是吸毒工具，包括俗稱「冰壺」的玻璃瓶、膠管、打火機和打火機充氣樽，部分氣樽已經燒毀。警方初步不排除，這些燒毀的氣樽是導致火勢蔓延原因。

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消防處助理消防區長巫珊凱（中）、消防處高級救護主任林景祺（右）、警方中區助理指揮官（刑事）郭進傑警司（左）。

兩傷者曾逃入主人房套廁自救

在發現昏迷兩男女的主人房套廁內，警方也看到兩名傷者身旁放有一些床單和大毛巾，放置在廁所門縫等，相信他們在發現火警時，曾嘗試逃生自救。除了起火房間之外，警方亦在另一房間發現其他吸毒工具。

警方初步調查方向是不排除有人在單位吸毒或吸煙時引起火警，但進一步確實原因仍待調查。目前整個蒐證工作仍在繼續，警方會待傷者情況轉趨穩定後，警員會到醫院向他們進一步調查。

火警期間，大約有50名居民自行疏散。行動中，消防員亦有利用大廈滅火系統協助救援。消防處的「快速應變小隊」也在火警發生後迅速到場，主動檢查大廈的消防系統，確保大廈的消防裝置處於有效的操作狀態。此外，涉事大廈本身也持有有效的年檢證書。