珍惜生命｜八鄉男子狗繩上吊亡 疑同性感情問題輕生

周五（29日）傍晚6時53分，一名43歲姓盧男子，被發現在八鄉粉錦公路一間村屋住所的房間內，利用一條長約90厘米的狗繩自縊。

其姓徐（55歲）男友前往上址時赫然發現事主上吊，在驚魂甫定後報警求助。消防員及救護人員接報火速趕抵現場，合力將倒懸的事主解下，惟經醫護人員當場檢驗後，證實盧男已氣絕身亡，毋須送院。

警方隨後封鎖現場單位展開調查，在屋內並未檢獲遺書，其具體死因仍有待驗屍後進一步確定。

據了解，死者與徐為同性戀關係，同居上址兩年。本月27日，兩人因感情問題發生爭執，徐拂袖而去，暫住朋友家中，兩人透過WhatsApp聯繫，但本月28日起，死者失去聯絡。

警方調查後，證實死者身上有5條割痕，桌上一把帶血剪刀，相信死者曾用剪刀傷害自己，初步相信死者為情自殺，並無可疑。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」： https://www.openup.hk/service