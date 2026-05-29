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金鐘站月台MMA 紅衣男揮拳爆粗 口罩男「抓手指」反擊

突發
更新時間：02:30 2026-05-29 HKT
發佈時間：02:30 2026-05-29 HKT

網絡昨日（28日）流傳一段長約20秒的港鐵衝突影片，兩名男子在人流如鯽的金鐘站月台大打出手，引來大批乘客駐足圍觀。片中一名火氣極盛的紅衣男子在眾目睽睽下，突然揮拳猛烈襲擊一名身穿灰藍色上衣、戴上口罩的男子。

雙方在首輪交鋒後一度停手，惟氣氛依然劍拔弩張。紅衣男情緒激動，一邊用手指指向對方，一邊連珠炮發爆粗怒罵「X家X」。此時，不甘示弱的口罩男施展怪招反擊，突然伸手發力抓向紅衣男指向他的手指；紅衣男猝不及防，登時大驚立即縮手。雙方隨後繼續在月台中央擺出架勢對峙，互不相讓。

現場影片顯示，在兩人身旁停放着一輛摺疊單車，惟目前尚未得知該單車是否為引發是次月台大戰的導火線。由於事發時正值大批乘客候車，多名熱心市民見狀紛紛上前高呼勸喻「唔好打」、「拉你哋」，更有目擊者大喊「警察嚟啦」意圖震懾兩漢，防止流血事件進一步惡化。

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