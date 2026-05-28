Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車長駕駛途中雙手離軚 網民嘲自動系統？ 九巴：即時暫停職務｜有片

突發
更新時間：16:04 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:26 2026-05-28 HKT

今日（28日）網上流傳兩段短片，顯示一名九巴車長在駕駛途中雙手離開軚盤。其中一段長約17秒的片段中，清楚顯示該名車長未有雙手穩持軚盤，其間不斷以左手按摩右手手腕及手指。在旁同路行駛的另一車上，有人拍下相關情景，惟其後到達分叉路，兩車分道揚鑣，片段亦結束。

有網民看畢片段後，認為涉事車長行為危險，直斥「唔好害人」。亦有網民揶揄：「巴士原來咁先進，已經有自動駕駛啦？」、「自動駕駛系統，識唔識」、「25度冷氣咁弱，梗係要搓下手仔，先唔會訓（瞓）著撞落部工程車度啦」、「原來炒車不是因為温度」。

相關新聞：青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」

九巴公司回覆《星島頭條》查詢表示，今晨9時許，九巴一名駕駛非載客巴士的車長，懷疑在行車期間未有雙手穩持軚盤。九巴重視行車安全，非常關注事件，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並正調查事件，如發現有任何違規情形，將採取紀律處分及重新接受訓練。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:04
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
5小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
7小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
18小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
20小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
8小時前
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
商業創科
6小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃爾康周二在羅馬附近的教宗夏日別墅，向良十四世展示白色電動車Luce。法新社
法拉利首款電動車引群嘲 市值蒸發392億
即時國際
6小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
8小時前