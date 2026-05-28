車長駕駛途中雙手離軚 網民嘲自動系統？ 九巴：即時暫停職務｜有片

今日（28日）網上流傳兩段短片，顯示一名九巴車長在駕駛途中雙手離開軚盤。其中一段長約17秒的片段中，清楚顯示該名車長未有雙手穩持軚盤，其間不斷以左手按摩右手手腕及手指。在旁同路行駛的另一車上，有人拍下相關情景，惟其後到達分叉路，兩車分道揚鑣，片段亦結束。

有網民看畢片段後，認為涉事車長行為危險，直斥「唔好害人」。亦有網民揶揄：「巴士原來咁先進，已經有自動駕駛啦？」、「自動駕駛系統，識唔識」、「25度冷氣咁弱，梗係要搓下手仔，先唔會訓（瞓）著撞落部工程車度啦」、「原來炒車不是因為温度」。

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九巴公司回覆《星島頭條》查詢表示，今晨9時許，九巴一名駕駛非載客巴士的車長，懷疑在行車期間未有雙手穩持軚盤。九巴重視行車安全，非常關注事件，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並正調查事件，如發現有任何違規情形，將採取紀律處分及重新接受訓練。