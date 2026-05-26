青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」

青葵公路昨日（25日）下午發生九巴猛撼工程車的嚴重交通意外，導致超過20名乘客及車長受傷，39歲肇事九巴車長涉嫌危險駕駛被捕。九巴員工協會顧問郭志誠今日（26日）在電台節目分析事件表示，涉事巴士在毫無減速下直撞前車，相信意外主因是車長疲勞過度及精神狀態欠佳。

油價高限冷氣25°C 司機位冷氣弱兼曬滾玻璃

他表示，近期油價高企，巴士公司推出節能措施，規定車廂冷氣溫度限定25度以節省燃油。他透露，由於巴士冷氣設計是由車尾吹向車頭，若後座乘客開啟冷氣風口，吹到車頭司機位的風力便非常微弱。他又指，昨日氣溫高達31、32度，加上車頭「大銀幕」（擋風玻璃）不斷吸熱，「曬到個玻璃係滾嘅」，估計當時司機位溫度高達27度。在悶熱環境下駕駛960線長途車，他料或影響車長呼吸，容易令車長「呼呼入睡」（意指昏昏欲睡）。

九巴城巴3月發指引 要求非載客行程「熄冷氣」

翻查報道，九巴及城巴分別於3月中旬向車長發員工通告，要求司機調高車廂冷氣溫度，或在駕駛空車或未載客期間「開窗熄冷氣」，節約燃油消耗。九巴要求將車廂冷氣溫度調整至「攝氏25.5-27.5度」；城巴則要求車長在「私牌」（不載客行程）期間「開窗熄冷氣」，並在總站開出前「禁止提前開引擎及冷氣降低車廂溫度」，以求最大程度節能。

《星島頭條》正向九巴查詢。

相關新聞：

青葵公路車禍｜九巴車長涉危駕被捕 運輸署：事發前現場有兩車相撞 護航車停後方長啟閃燈警示

有片│青葵公路巴士與2工程車相撞釀22傷 有人跑走2條行車線上路壆逃命

青葵公路車禍│九巴乘客直擊多人拋離座位 「全部打橫瞓晒喺度」

九巴、城巴節能新指引 強制車廂冷氣不低於25度、建議車長特定情況宜關冷氣

大直路視野清晰 全程無煞車跡象

對於外界質疑是否陽光猛烈或現場無擺放雪糕桶導致意外，郭志誠認為並非主因。他指出，事發路段為大直路，前方沒有其他大型車輛遮擋視線，且事發於下午2時許，並非清晨或黃昏陽光直射雙眼的時段。同時，公路龍門架已亮起紅色交叉標誌，工程護航車的閃燈亦有運作，只要駕駛者精神集中，理應十分容易察覺前方狀況。

他續指，根據事發片段，涉事九巴駛至工程車前毫無減速跡象，最後一秒更疑似加速直撼工程車，將其推前七、八十米撞向另一輛工程車，期間完全沒有亮起過煞車燈，明顯反映車長當時的精神狀態出現嚴重問題。

早更工作近10小時 960線長途車易疲勞

指公司接投訴往往「唔聽車長解釋」

郭志誠按經驗推測，涉事車長當時應是負責「早更」，可能凌晨3、4時已起床，至下午2時意外發生時，已開工達10小時。他指960線屬於長途車，長時間駕駛極易令車長陷入疲勞。

問及車長能否自備小風扇散熱時，郭無奈指出，安裝風扇容易惹來乘客投訴，而公司往往很多限制「唔會聽你解釋」、也不體諒車長苦衷。他指自己以前感到疲倦時，往往只能靠「拍打自己個頭」或轉動頸部來提神。

翻查資料，郭志誠曾在2011年7月，在炎炎夏日駕駛俗稱「熱狗巴」的無空調巴士期間，疑中暑暈倒休克7分鐘，需留院3日。

促下調冷氣至23度 正視車長疲勞問題

郭志誠重申，過往已發生多宗巴士在毫無煞車跡象下直撞前方的嚴重意外，反映車長精神疲勞問題一直存在。他促請巴士公司在炎夏期間，容許將車廂冷氣下調至23度，確保司機位有足夠冷氣，同時促請政府及巴士公司認真檢視及改善車長工作疲勞問題，避免同類慘劇再次發生。

郭志誠曾揸「熱狗巴」中暑休克留院3日

翻查資料，郭志誠曾在2011年7月，在炎炎夏日駕駛俗稱「熱狗巴」的無空調巴士期間，疑中暑暈倒休克7分鐘，需留院3日。