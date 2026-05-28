深水埗67歲男工被墮地吊機擊中重創亡 渠務署勒令停工 勞工處全速追查

周二（27日）早上8時許，深水埗欽州街65號對開一個渠務署的污水系統改善工程工地內，一部體積約1.5米乘1米的電動鏈式吊機，突然從離地約4米高的工字鐵位置鬆脫墮下，當場擊中下方一名67歲正在工作的姓黃男工人。事主頭部遭受猛烈重創，當場血流披面並陷入昏迷，隨即被送往瑪嘉烈醫院搶救。惟事主因傷勢過重，延至同日晚上約11時30分宣告不治。

渠務署長莫永昌深表難過 責成承建商深入調查

針對這宗不幸事件，渠務署署長莫永昌對有承建商員工在意外中離世深表難過。他代表署方親自向死者家屬致以最深切的慰問，並強調已嚴正要求承建商向家屬提供一切適切的協助，承擔應有責任。

意外發生後，渠務署稱已即時採取行動，勒令承建商立即停止該工地內的所有相關工作，並進行全面的安全檢查，確保類似危機不再發生。同時，署方已責成承建商必須就意外原因展開深入而全面的調查。渠務署亦承諾會全力協助勞工處及警方等相關部門，徹查這宗奪命意外的源頭與責任歸屬。

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勞工處發「暫時停工通知書」

另外勞工處表示，男工被從工字橫樑墮下的吊重滑車及吊運車擊中，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查。處方已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內使用相關吊重設備，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

勞工處續指正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

事件發生在周二（27日）早上8時33分，黃男當時與另一名工人在地面檢查裝置，該名同事負責操作龍門架上的吊重儀器。當吊重儀器操作至最後固定位置時，儀器突然從約四米高處脫落，擊中黃男頭部，導致他頭部流血，重創昏迷。