深水埗工地4米高墮下機器 67歲男工遭擊中頭昏迷

今日（27日）早上8時33分，深水埗欽州街與福榮街交界一工地發生工業意外，一名67歲姓黃男工人於工作期間，突然遭一部由約4米高處跌下的電動鏈式吊機，擊中頭部及腳。他登時倒地昏迷，工友見狀大驚報警。人員接報到場，將傷者急送瑪嘉烈醫院搶救。

現場所見，工地圍板印有渠務署標誌。據悉事發時工地內正進行吊運工序，其間一部約1.5米乘1米的電動鏈式吊機，在滑道上大約4米高處跌下，擊傷工人頭部。警方列作工業意外。

據了解，黃男當時與另一名工人在地面檢查裝置，該名同事負責操作龍門架上的吊重儀器。當吊重儀器操作至最後固定位置時，儀器突然從約四米高處脫落，擊中黃男頭部，導致他頭部流血受傷。黃目前情況穩定，在深切治療部留醫。