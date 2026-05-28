機場兩的士相撞 一司機背痛受傷

香港赤鱲角國際機場發生車禍。周三（28日）凌晨零時許，兩輛分別為傳統紅色市區的士及新型「大黃蜂」的士，在的士站對開的機場落客區發生猛烈相撞，事故導致其中一名司機報稱背痛受傷，需由救護車送院治理。

現場零件散落一地 的士車頭嚴重毀爛

從網上瘋傳的兩段現場影片可見，車禍現場滿目瘡痍。涉事的新型「大黃蜂」的士車頭嚴重凹陷毀爛，防撞欄及車頭組件幾近全毀；而另一輛紅色市區的士的車尾亦被撞至嚴重變形。

強烈的撞擊力導致大批汽車碎片及殘骸散落方圓數十米地面，現場一片狼藉，部分路旁的臨時交通錐（雪糕筒）及鐵欄亦被撞至飛歪或斷裂。

意外發生後，大批機場職員及熱心市民在場協助維持秩序。從片段可見，涉事「大黃蜂」的士的司機在事後仍能自行下車，並步向車尾查看情況及與在場人士溝通。

據影片內的人聲描述，懷疑「大黃蜂」的士失控，由的士站橫越候車處，撞到一輛停在落客區的紅的。警方目前正就兩車相撞的具體原因展開調查。