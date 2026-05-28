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警方聯同入境處深水埗反罪惡 23內地男女涉違逗留條件及逾期居留被捕

突發
更新時間：01:17 2026-05-28 HKT
發佈時間：01:17 2026-05-28 HKT

深水埗警區聯同入境處人員周二（27日）在深水埗及長沙灣區，展開代號「冠軍」的跨部門反罪惡行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕21名內地女子及2名內地男子（34至67歲），分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」。據悉，全部被捕人持雙程證抵港。所有被捕人現正被扣留調查，並將會轉交入境處跟進。

警方提醒，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。

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