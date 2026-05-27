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大角咀13歲男童墮樓 重創送院亡

突發
更新時間：00:09 2026-05-28 HKT
發佈時間：23:56 2026-05-27 HKT

大角咀福利街8號港灣豪庭對開，周三（5月27日）晚上8時許，一名13歲男童懷疑從高處墮下。救護員接報趕至，將他送往廣華醫院，可惜最終搶救無效不治。

經初步調查，相信男童由上址家中墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其尋死原因因有待調查。據悉，男童近日曾因生活問題不開心。

現場為大角咀福利街8號港灣豪庭對開。
現場為大角咀福利街8號港灣豪庭對開。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

現場遺留血跡。
現場遺留血跡。

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