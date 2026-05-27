輸入外勞｜有僱主及中介呃勞工處 偽造招聘廣告稱難請本地員工 警拘7男女

警方今年2月接獲4宗由勞工處轉介的可疑「補充勞工優化計劃」申請。經調查後，警方於5月18至22日以「企圖欺詐」罪拘捕4男3女（26至57歲）。被捕人涉嫌向勞工處提供偽造的招聘廣告截圖，聲稱招聘市場推廣主任、廚房幫工、掛接式車輛駕駛員及按摩師，但未能成功聘請到本地員工，企圖欺詐勞工處以取得輸入勞工的批准。

根據勞工處自2023年起推行「補充勞工優化計劃」，規定申請輸入勞工的僱主必須先在網上招聘廣告平台或報章於本地公開招聘。如完成本地公開招聘後仍然未能成功聘請到本地員工，僱主須向勞工處匯報招聘結果，並遞交招聘廣告的截圖或報章廣告作核實。僱主可以委聘中介公司協助處理有關申請。

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒交代案情。楊偉亨攝

今年2月，深水埗警區刑事部接獲由勞工處轉介的4宗可疑申請，涉及4間僱主公司及3間中介公司。4宗申請分別向勞工處申請輸入勞工擔任市場推廣主任、廚房幫工、掛接式車輛駕駛員及按摩師。勞工處於2025年10月至11月期間，收到上述中介公司提供的網上招聘廣告截圖。勞工處其後發現有關截圖有明顯修改的痕跡，包括出現字體不一及有內容被遮蓋的情況。

勞工處懷疑有僱主及中介公司以虛假截圖企圖欺詐勞工處，誤導勞工處信納僱主已完成刊登招聘廣告的規定，從而取得輸入勞工的批准，因此暫停處理該4宗申請並轉交警方跟進。深水埗警區重案組向有關廣告平台展開調查，確定相關僱主及中介公司從來沒有於該平台刊登相關招聘廣告的紀錄。

勞工處自2023年起推行「補充勞工優化計劃」。資料圖片

警方隨即於本月18日至22日執法，分別於長沙灣、元朗、落馬洲管制站及機場，以涉嫌「企圖欺詐」罪拘捕4名本地男子及3名本地女子。被捕人身分包括僱主以及中介公司的代表或員工，他們涉嫌向勞工處提供偽造的招聘廣告截圖，企圖欺詐勞工處以取得輸入勞工的批准。目前全部人已獲准保釋候查。

消息指，涉案4宗申請相信未有關聯。深水埗警區重案組高級督察梁偉軒表示，本案的僱主及中介公司如果申請成功，除剝削了本地勞工的就業機會外，更是濫用政府為協助業界而推出的政策。警方嚴厲譴責有關欺詐行為，並會繼續與勞工處合力打擊，確保本地工人優先就業。警方重申，「企圖欺詐」是非常嚴重的罪行。一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

勞工處自2023年起推行「補充勞工優化計劃」。資料圖片