Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「企硬唔Take嘢」意識提高 鄧炳強拆解保安局負責禁毒原因

突發
更新時間：12:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:34 2026-05-27 HKT

政府近期大力宣傳禁毒「一齊企硬，唔Take嘢」，保安局指年輕生對拒絕毒品的意識提高。局長鄧炳強在社交平台講解，為何禁毒工作由保安局負責。他指出，由負責公共安全的政府機構協調執法部門掃毒，作為推動禁毒政策的主力，是很多國家和地區的一貫做法。在香港，保安局正是擔任這個角色，而轄下的禁毒處則負責統籌的工作。

鄧炳強稱，保安局負責制定打擊毒品的法例，落實聯合國禁毒公約的要求。在緝毒及攔截走私方面，保安局負責跨部門的協調，並聯同警務處及海關一同工作。如果遇到跨國及跨境販毒集團，香港的執法部門就會聯同國際刑警、內地公安、海關和海外執法機構，展開聯合行動。

不過，禁毒工作也非由保安局包辦。鄧炳強表示，禁毒不是靠一個超人，而是依賴整個團隊。除了立法和執法之外，禁毒的宣傳教育及戒毒等工作亦很重要，禁毒處會聯同其他政府單位，例如教育局、社會福利署、衞生署和懲教署等，以及其他諮詢組織，例如禁毒常務委員會、一些社福機構、地區組織和學校等，齊心合力對抗毒品，保護年輕的一代。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
23小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
18小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
3小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
19小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
20小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
20小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
4小時前
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
02:29
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
影視圈
14小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
2026-05-26 12:30 HKT