「企硬唔Take嘢」意識提高 鄧炳強拆解保安局負責禁毒原因

政府近期大力宣傳禁毒「一齊企硬，唔Take嘢」，保安局指年輕生對拒絕毒品的意識提高。局長鄧炳強在社交平台講解，為何禁毒工作由保安局負責。他指出，由負責公共安全的政府機構協調執法部門掃毒，作為推動禁毒政策的主力，是很多國家和地區的一貫做法。在香港，保安局正是擔任這個角色，而轄下的禁毒處則負責統籌的工作。

鄧炳強稱，保安局負責制定打擊毒品的法例，落實聯合國禁毒公約的要求。在緝毒及攔截走私方面，保安局負責跨部門的協調，並聯同警務處及海關一同工作。如果遇到跨國及跨境販毒集團，香港的執法部門就會聯同國際刑警、內地公安、海關和海外執法機構，展開聯合行動。

不過，禁毒工作也非由保安局包辦。鄧炳強表示，禁毒不是靠一個超人，而是依賴整個團隊。除了立法和執法之外，禁毒的宣傳教育及戒毒等工作亦很重要，禁毒處會聯同其他政府單位，例如教育局、社會福利署、衞生署和懲教署等，以及其他諮詢組織，例如禁毒常務委員會、一些社福機構、地區組織和學校等，齊心合力對抗毒品，保護年輕的一代。