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港新澳警察體育交流會圓滿舉行 香港警隊主場奪冠 周一鳴上陣打匹克球

突發
更新時間：21:35 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:35 2026-05-20 HKT

由香港警務處主辦的「2026港新澳警察體育交流會」已於5月18日至20日一連三日在警察體育遊樂會圓滿舉行。來自香港、新加坡及澳門三地的警隊健兒在多個體育項目中切磋較量，最終香港警務處憑藉主場之利及出色發揮，勇奪全場總冠軍，新加坡警察部隊及澳門司法警察局分別獲得亞軍及季軍。

是次交流會設有足球、羽毛球及新增的「長官匹克球賽」等多個項目，其中「長官匹克球賽」更成為全場焦點。香港警務處處長周一鳴與新加坡警察總監侯光輝（Mr HOW Kwang Hee），聯同澳門司法警察局副局長賴文威，以混合隊伍形式進行友誼賽。賽事競爭激烈之餘，笑聲不斷，三地管理層人員在球網兩邊「打成一片」，用行動展現跨域友誼與合作默契。

香港警務處表示，未來將繼續透過體育交流等多元平台，促進與各地警隊的聯繫與協作，進一步實踐「內聯外通」的策略方針，提升區域警務合作效能。


 

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