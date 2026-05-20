上水17歲男學生以為被取笑 擸陶瓷刀鎅傷18歲昔日同窗後頸被捕

今日（20日）中午12時許，警方接獲上水智昌路一中學的職員報案，指一名18歲男學生被同學以陶瓷刀襲擊，導致頸部受傷。警員到場調查後，以涉嫌傷人拘捕涉案的17歲男學生，他現正被扣留調查，案件交由大埔警區重案組第二隊跟進。

遇襲男學生清醒被送往威爾斯親王醫院治理，而被捕男學生則手部受傷，由救護車送往北區醫院治理。

消息指，遇襲學生就讀中五，與施襲者曾於中四同班，二人曾有過節。今日中午遇襲學生與兩名同學在操場聊天，其間施襲者行過，誤以為對方取笑他，於是在褲袋內取出陶瓷刀。遇襲學生後頸受傷，留有一道約10厘米的傷口，血流如注，幸仍然清醒。