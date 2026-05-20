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沙田警區8月30日起整合分區 田心分區併入沙田及馬鞍山

突發
更新時間：19:38 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:38 2026-05-20 HKT

為提升警政效率，沙田警區將由8月30日起整合轄下3個分區，田心分區將納入重新劃定分區管轄範圍的沙田及馬鞍山分區，田心分區的人員將調配至沙田及馬鞍山分區工作。

經審視田心分區警署報案室的使用情況，為更好地運用人手，報案室亦將由8月30日起調整服務時間至每日上午8時至晚上10時30分，市民在其他時間可向沙田警署或馬鞍山警署尋求協助。市民如有任何緊急求助，可致電999緊急求助電話。警方亦鼓勵市民使用自助服務機及香港警察流動應用程式內的電子報案中心報案。是次合併後，沙田警區及轄下分區的警力、服務承諾及服務範圍維持不變。

據了解，沙田警區指揮官陳樂生總警司，曾在3月19日沙田區議會中提到， 田心分區自9月起整合警政工作，及後日間前線服務不變，同時取消報案室夜間服務，以加強巡邏。

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