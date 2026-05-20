九龍灣車禍｜八旬婦遭鐵欄擊中重創 留醫半日後不治

九龍灣昨日（19日）發生嚴重交通意外，一輛印有建築署標誌的白色私家車沿啓祥道行駛，至輔警總部對開時，懷疑失控撞向路邊鐵欄，一名86歲姓麥老婦遭鐵欄擊中，重傷昏迷，送往伊利沙伯醫院搶救後，延至昨日晚上11時41分不治。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕49歲姓鄭男司機，為建築署承建商員工。

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車禍發生於昨晨11時10分，一輛白色私家車沿啓祥道往彩虹方向行駛，當駛至宏照道與啓祥道交界，懷疑失控撞向路邊鐵欄，其後鐵欄擊中另一部及正在等待橫過馬路的86歲姓麥老婦，而連接鐵欄上的一個食環署監察器電池亦飛脫至地面起火冒煙。

建築署就事件表示，一輛屬建築署轄下工程項目的承建商車輛在九龍灣啟祥道與宏照道交界發生交通意外，相關承建商已派員到現場和醫院了解情況，又指涉事司機為該承建商的員工，現已被暫停相關職務並正配合警方調查。建築署已要求承建商提交報告，全力配合調查。