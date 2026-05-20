港警聯9地打擊跨境詐騙 破逾13萬宗案涉7.52億美元 3018人落網最細得13歲

香港警務處聯同9個國家地區的警方，包括汶萊、加拿大、印尼、澳門特別行政區、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國，透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」在3月10日至5月7日進行聯合行動，打擊日益猖獗的跨境詐騙及洗黑錢活動，成果顯著。



在持續近兩個月的行動中，10地執法部門出動超過3200名執法人員，成功識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕3018人（年齡介乎13至85歲），涉及超過138 000宗詐騙案，包括網購騙案、求職騙案、投資騙案，以及電話騙案（例如假冒官員及猜猜我是誰騙案），總損失共7.52億美元。行動亦凍結101989個銀行帳戶，阻截犯罪資金流動，並攔截騙款約1.61億美元。



香港警方共拘捕870人，年齡介乎13至83歲，涉及742宗案件，主要包括網購、電話、投資和求職騙案，並成功攔截約5.39億港元騙款。

（左起）印尼反詐騙中心副總監Dahnial Apriyadi、大韓民國警察廳國家打擊詐騙局警正Sanghyun Park、香港警務處商業罪案調查科高級警司孔慶勳、馬爾代夫警察局反詐騙中心督察Adam Naveedh、新加坡警察部隊反詐騙指揮處助理警察總監葉葛心、馬來西亞皇家警察國家詐騙反應中心助理總監Madhavan Nair Unnikrishnan、澳門司法警察局反詐騙協調中心負責人張遠鴻及汶萊皇家警察部隊刑事調查局高級警監Handrie Amin，今日於馬爾代夫舉行記者會，簡介該聯合行動。

（左起）印尼反詐騙中心副總監Dahnial Apriyadi、大韓民國警察廳國家打擊詐騙局警正Sanghyun Park、香港警務處商業罪案調查科高級警司孔慶勳、馬爾代夫警察局反詐騙中心督察Adam Naveedh、新加坡警察部隊反詐騙指揮處助理警察總監葉葛心、馬來西亞皇家警察國家詐騙反應中心助理總監Madhavan Nair Unnikrishnan、澳門司法警察局反詐騙協調中心負責人張遠鴻及汶萊皇家警察部隊刑事調查局高級警監Handrie Amin，今日於馬爾代夫舉行記者會，簡介該聯合行動。

新加坡公司主席通訊軟件帳戶遭「騎劫」失3600萬美元

聯合行動中，涉及最大損失的案件是一宗發生在四月的通訊軟件帳戶「騎劫」案，一間新加坡受害公司被騙3,600萬美元，款項先後被匯至當地及香港多個銀行戶口，當中約一半更被轉換成穩定幣，分散轉入不同的虛擬資產錢包。兩地警方經調查及追蹤後，成功攔截其中2000萬美元。調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。

據了解，騙徒入侵涉案新加坡公司主席的通訊軟件帳戶並冒充其身份，聲稱處理業務交易為由，指示公司人員將3,600萬美元（約2億8,350萬港元）匯款至新加坡兩個銀行帳戶。涉案款項其後於2026年4月13日至17日期間，被轉移至香港三個銀行帳戶。

香港警務處人員在聯合行動中拘捕疑犯。

香港警務處人員在聯合行動中檢獲的證物。

反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」的成員透過強化實時情報分析與交流共享，協調行動及不定期展開跨境聯合行動，共同打擊詐騙、網絡相關及洗黑錢的罪行。平台將邀請更多國家地區加入，以擴大跨境合作網絡，提升打擊騙案的成效和效率。

香港警方提醒市民進行金融交易時必須保持最高警覺，遇到涉及虛擬資產或陌生轉帳要求更應提高防範，避免受騙。警方強烈呼籲市民充分利用守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核可疑資料，如有懷疑可致電二十四小時電話諮詢熱線「防騙易 18222」求助。