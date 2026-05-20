港警聯9地打擊跨境詐騙 破逾13萬宗案涉7.52億美元 3018人落網最細得13歲
發佈時間：15:33 2026-05-20 HKT
香港警務處聯同9個國家地區的警方，包括汶萊、加拿大、印尼、澳門特別行政區、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國，透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」在3月10日至5月7日進行聯合行動，打擊日益猖獗的跨境詐騙及洗黑錢活動，成果顯著。
在持續近兩個月的行動中，10地執法部門出動超過3200名執法人員，成功識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕3018人（年齡介乎13至85歲），涉及超過138 000宗詐騙案，包括網購騙案、求職騙案、投資騙案，以及電話騙案（例如假冒官員及猜猜我是誰騙案），總損失共7.52億美元。行動亦凍結101989個銀行帳戶，阻截犯罪資金流動，並攔截騙款約1.61億美元。
香港警方共拘捕870人，年齡介乎13至83歲，涉及742宗案件，主要包括網購、電話、投資和求職騙案，並成功攔截約5.39億港元騙款。
新加坡公司主席通訊軟件帳戶遭「騎劫」失3600萬美元
聯合行動中，涉及最大損失的案件是一宗發生在四月的通訊軟件帳戶「騎劫」案，一間新加坡受害公司被騙3,600萬美元，款項先後被匯至當地及香港多個銀行戶口，當中約一半更被轉換成穩定幣，分散轉入不同的虛擬資產錢包。兩地警方經調查及追蹤後，成功攔截其中2000萬美元。調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。
據了解，騙徒入侵涉案新加坡公司主席的通訊軟件帳戶並冒充其身份，聲稱處理業務交易為由，指示公司人員將3,600萬美元（約2億8,350萬港元）匯款至新加坡兩個銀行帳戶。涉案款項其後於2026年4月13日至17日期間，被轉移至香港三個銀行帳戶。
反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」的成員透過強化實時情報分析與交流共享，協調行動及不定期展開跨境聯合行動，共同打擊詐騙、網絡相關及洗黑錢的罪行。平台將邀請更多國家地區加入，以擴大跨境合作網絡，提升打擊騙案的成效和效率。
香港警方提醒市民進行金融交易時必須保持最高警覺，遇到涉及虛擬資產或陌生轉帳要求更應提高防範，避免受騙。警方強烈呼籲市民充分利用守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核可疑資料，如有懷疑可致電二十四小時電話諮詢熱線「防騙易 18222」求助。