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校巴撞斃鐵騎士｜23歲巴裔死者為土生土長大學生 母悲慟三度暈厥 逾百親友醫院悼念

突發
更新時間：00:14 2026-05-20 HKT
發佈時間：00:14 2026-05-20 HKT

九龍城周二（19日）傍晚發生慘劇，一名23歲的巴裔青少駕駛電單車行經界限街時，疑與一輛校巴相撞，男騎士被輾過頭部受傷昏迷，送院搶救後宣告不治。涉事校巴司機已被捕，大批死者親友深夜在廣華醫院外守候悼念，現場哀聲不斷。

與父母弟同住美田邨 赴約看電影遇橫禍

死者名為MOHAMMAD（23歲），為土生土長的巴基斯坦裔青年，生前正攻讀大學，與父母及弟弟同住沙田美田邨。據悉，事發時他正駕駛電單車前往啟德Airside商場，準備與朋友觀看電影。

大批死者親友深夜聚集於廣華醫院外追悼。
大批死者親友深夜聚集於廣華醫院外追悼。

其友人在醫院悲慟表示，死者平時會兼職做外賣員，但事發時並非在工作中。友人更感嘆，這已是他目送離世的第三位因交通意外喪生的朋友。

死者過百名親友深夜聚集於廣華醫院外追悼，氣氛肅穆。死者的母親接獲噩耗後傷心欲絕，先後暈倒三次，最終需依靠輪椅出入並由旁人攙扶。

警指電單車疑切線後相撞 61歲司機被捕

事發於下午5時34分，警方接獲報案，指一輛載有學童的校巴與一輛電單車於九龍城界限街往觀塘方向，近書院道交界發生相撞，23歲南亞裔鐵騎士頭部重創，倒卧地上昏迷不醒，送往廣華醫院搶救，可惜最終不治，而校巴上沒有學童受傷。

現場所見，電單車翻側於圍欄旁邊，地上遺下大灘鮮血、頭盔及一隻鞋，而校巴司機事後登上警車，協助警方調查。根據街坊提供的片段所見，鐵騎士在發生意外後倒卧地上，救護員替他進行心外壓。

消息指，電單車當時沿界限街東行線第二行車線行駛，而校巴則沿第三行車線行駛，其間至書院道附近時，電單車突然切線並撞上校巴，鐵騎士隨即倒地並被校巴輾過。警方其後拘捕61歲姓黃校巴司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，案件交由西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊跟進。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

 

 

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