九龍城電單車校巴相撞 23歲鐵騎士遭輾斃 六旬司機涉危駕被捕

九龍城發生奪命車禍。今日（19日）下午5時許，警方接獲報案，指一輛載有學童的校巴與一輛電單車於九龍城界限街往觀塘方向，近書院道交界發生相撞，23歲南亞裔鐵騎士頭部重創，倒卧地上昏迷不醒，送往廣華醫院搶救，可惜最終不治，而校巴上沒有學童受傷。

現場所見，電單車翻側於圍欄旁邊，地上遺下大灘鮮血、頭盔及一隻鞋，而校巴司機事後登上警車，協助警方調查。根據街坊提供的片段所見，鐵騎士在發生意外後倒卧地上，救護員替他進行心外壓。

消息指，電單車當時沿界限街東行線第二行車線行駛，而校巴則沿第三行車線行駛，其間至書院道附近時，電單車突然切線並撞上校巴，鐵騎士隨即倒地並被校巴輾過。警方其後拘捕61歲姓黃校巴司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，案件交由西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊跟進。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。