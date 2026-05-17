大埔鐵騎撞塌樹亡｜車Cam揭10分鐘前亦有的士撞冧樹 路政署料天雨陣風致腐爛位斷裂

38歲姓歐男子於周六（16日）晚上10時半左右，駕駛電單車在大埔元洲仔公園對開撞及一棵塌樹，當場倒地昏迷，經送院搶救後不治。今日（17日）網上流傳亦一則車Cam片段，顯示時間為昨日晚上10時20分，與警方接報時間相距僅約10分鐘。片段可見，當時塌樹攔阻其中一條行車線，遠看猶如融入陰影，近望則見殘枝碎屑滿佈路面。當時一部電單車駛經時幸因車速不快，可以及時扭開躲避，然而後方一部的士卻收掣不及，直撞樹木，足見現場暗藏殺機。

路政署：即日檢視現場一帶所有樹木

路政署表示，對意外深表難過，並向家屬致以深切慰問。該署接報後即時到場檢查，確認涉事樹木為轄下一棵相思樹，斷裂樹枝長約8米、直徑約0.15米。經初步評估，相信樹幹因天雨及陣風導致其內部腐爛位置突然斷裂，確實樹枝斷裂原因有待進一步詳細檢查確定。該署承辦商曾於3月初及4月中作雨季前的例行檢查，該樹被評為狀況尚可，並無異樣。該署今日會完成檢視涉事斜坡及鄰近斜坡所有樹木，如發現有問題樹木，會立即安排移除，以確保公衆安全。

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