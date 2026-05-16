大埔電單車撞塌樹 38歲鐵騎士昏迷送院亡

大埔發生致命交通意外。今日（16日）晚上10時許，一名男司機駕駛電單車沿完善路往九龍方向行駛，當駛至元洲仔公園對開時，在完善路與吐露港公路中間有一堆塌樹，懷疑車輛引擎不及，猛烈撞向其中一棵塌樹，鐵騎士當場倒地昏迷。

其他路過的駕駛人士見狀，驚覺發生意外，隨即致電報警。救護員接報趕抵現場，發現38歲鐵騎士陷入昏迷，情況危殆，立即由救護車將他送往雅麗氏何妙齡那打素醫院進行搶救，惜送院後證實不治。警方正封鎖現場，調查事故原因及涉事電單車的車速。

現場消息指，鐵騎士撞到塌樹疑為夾竹桃，有15至20米高，與其他塌樹同倒在路中。電單車沿快線行駛期間直撞塌樹，人仰馬翻，頭盔飛脫，電單車衝前6、7米倒在路面上。

完善路往九龍全線封閉 交通繁忙

受意外影響，運輸署於晚上宣布，完善路往九龍方向近元洲仔公園的全線現已封閉。受封路影響，上址一帶交通極其繁忙。當局呼籲駕駛人士保持忍讓，並考慮改用其他道路（如大埔太和路）前往目的地。