大埔鐵騎士撞塌樹亡｜路政署：疑因天雨陣風 致腐爛位置斷裂

38歲姓歐男子於周六（16日）晚上10時許，駕駛電單車在大埔元洲仔公園對開撞及一棵塌樹，當場倒地昏迷，經送院搶救後不治。路政署表示，涉事的相思樹樹枝長約8米，承辦商曾於3月初及4月中作雨季前的例行檢查，該樹被評為狀況尚可，並無異樣；相信樹幹因天雨及陣風導致其內部腐爛位置突然斷裂，確實樹枝斷裂原因有待進一步詳細檢查確定。

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路政署表示，昨晚11時許接獲通報，大埔完善路往吐露港方向有樹枝斷裂跌落路面，一名電單車駕駛者駛經現場撞上斷枝發生意外，送院後證實不治。該署對此深表難過，並向家屬致以深切慰問。

該署接報後即時到場檢查，確認涉事樹木為轄下一棵相思樹，斷裂樹枝長約8米、直徑約0.15米。經初步評估，相信樹幹因天雨及陣風導致其內部腐爛位置突然斷裂，確實樹枝斷裂原因有待進一步詳細檢查確定。

該署承辦商曾於3月初及4月中作雨季前的例行檢查，該樹被評為狀況尚可，並無異樣。該署今日（5月17日）會完成檢視涉事斜坡及鄰近斜坡所有樹木，如發現有問題樹木，會立即安排移除，以確保公衆安全。