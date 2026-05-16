宏福苑前法團委員江祥發及妻涉詐騙政府貸款等罪被捕 今晨獲准保釋候查

大埔宏福苑前法團委員江祥發及其妻子，涉嫌詐騙政府「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬港元，並處理相關犯罪得益，於本周四（14日）遭警方拘捕。江祥發在被扣留超過一日後，於今日（16日）凌晨獲准保釋候查，並於約0時35分步出荃灣警署。

凌晨離開警署 拒絕回應問題

江祥發身穿便服，神色疲憊地走出警署。現場已有傳媒守候，江面對鏡頭時先行開腔，他語氣平靜表示：「多謝大家支持同關心。」但他隨即明確表態，強調以後不再接受任何訪問，亦不會回應與案件相關的任何細節，包括外界關注的保釋條件，以及宏福苑居民早前發起的聯署行動，「唔使追問原因，唔好跟住我，多謝關心」。

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面對記者追番追問，包括有否受壓，以及其妻是否已同樣獲釋等。江祥發則多次重申，「唔評論、唔回應」，僅稱「希望大家體諒」。他在離去前雙手合十，向在場人士祝願「大家平安」，隨即登上一輛早已在場等候的的士離開，結束短暫的交代。

警方今晨表示，江祥發及其妻子已獲准保釋候查，須於6月上旬報到。

被指詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」貸款 涉逾數十萬元

警方新界南總區重案組周四（14日）以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕報稱工程商人的江祥發及其妻張若蘭。案情透露指，江祥發及其妻同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事，兩人涉以欺詐手段，詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬貸款及處理該筆金錢。

政府於2020年4月，透過香港按揭證券公司推出「百份百擔保特惠貸款」計劃，支援受疫情影響的中小企渡過難關。根據計劃，若要符合申請貸款資格，企業須要證明其公司自2020年2月份起「任何月份的營業額」, 與2019年1月至2020年6月間「任何一個季度的每月平均營業額」下跌至少3成，從而證明其公司的生意確受疫情影響。而計劃的原意，是幫助僱主在該段艱難時刻，可以支付租金和工人薪金，避免裁員。

據悉，江祥發於2022年期間，先後2次向銀行作出「百份百擔保特惠貸款」申請時，江祥發涉嫌虛報2020年1月至3月間的營運收入，以「股東注資」等入數紀錄虛報為營業所得以便製造之後收入受疫情影響大幅減少的假象，成功騙取政府推出的「百分百特惠貸款」計劃批出貸款，其後大部份貸款更被人以現金方式提取，部分被直接轉帳至江祥發的個人户口作為己用。

江祥發曾任大埔宏福苑第12屆管理委員會委員，由於身份涉及屋苑管理事務，案件在屋苑內部引起廣泛關注，早前更有居民發起聯署要求交代。案件目前仍由警方進一步調查中，江祥發需於指定時間向警方報到。

江祥發自宏福苑火災後曾出席聽證會，並不時發言，漸為人熟悉。江祥發曾在會上直指「授權票」制度被濫用，成為舊法團的「鐵票」，令新人難以參與。他憶述，在表決聘請「宏業」的特別業主大會上，區議員黃碧嬌團隊的義工曾取走他人選票。該業主報警後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。江又批評管理處做法馬虎，「畫個叉叉都當簽咗名」。事後民政事務總署回覆傳媒，指接獲投訴指「聯署」或涉冒充，已轉交執法部門及法定機構調查跟進。