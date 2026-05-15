宏福苑法團前委員江祥發夫婦 涉詐騙百分百擔保特惠貸款被捕

大埔宏福苑屋法團管理委員會（第12屆管理委員會）江祥發被捕。警方新界南總區重案組昨日以「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕一男一女，據悉為報稱工程商人的江祥發及其妻張若蘭。案情透露指，江祥發及其妻同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事，兩人涉以欺詐手段，詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬貸款及處理該筆金錢。

時任宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發。

江祥發本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。

江祥發提交的證詞提及，工程顧問鴻毅的註冊檢驗人員沈鉅忠早於2022年7月15日離世，但是在2022年9月28日有關鴻毅修葺工程估算的相關文件上，竟然出現已離世的沈鉅忠簽名。

政府於2020年4月，透過香港按揭證券公司推出「百份百擔保特惠貸款」計劃，支援受疫情影響的中小企渡過難關。根據計劃，若要符合申請貸款資格，企業須要證明其公司自2020年2月份起「任何月份的營業額」, 與2019年1月至2020年6月間「任何一個季度的每月平均營業額」下跌至少3成，從而證明其公司的生意確受疫情影響。而計劃的原意，是幫助僱主在該段艱難時刻，可以支付租金和工人薪金，避免裁員。

據悉，江祥發於2022年期間，先後2次向銀行作出「百份百擔保特惠貸款」申請時，江祥發涉嫌虛報2020年1月至3月間的營運收入，以「股東注資」等入數紀錄虛報為營業所得以便製造之後收入受疫情影響大幅減少的假象，成功騙取政府推出的「百分百特惠貸款」計劃批出貸款，其後大部份貸款更被人以現金方式提取，部分被直接轉帳至江祥發的個人户口作為己用。

江祥發在宏福苑火災後不時發言，亦有出席聽證會。江祥發曾在會上直指「授權票」制度被濫用，成為舊法團的「鐵票」，令新人難以參與。他憶述，在表決聘請「宏業」的特別業主大會上，區議員黃碧嬌團隊的義工曾取走他人選票。該業主報警後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。江又批評管理處做法馬虎，「畫個叉叉都當簽咗名」。事後民政事務總署回覆傳媒，指接獲投訴指「聯署」或涉冒充，已轉交執法部門及法定機構調查跟進。