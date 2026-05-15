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青馬職員車禍亡｜死者沒有架子 喜歡照顧新人 同事：佢做嘢勤力認真

突發
更新時間：13:06 2026-05-15 HKT
發佈時間：13:06 2026-05-15 HKT

長青公路奪命交通意外，64歲死者何慶春人稱「春哥」，入職18年，為青馬管制區一名交通督道員，在同事眼中他做事勤力認真，肯教導新人，今次是青馬管制區第三名員工當值期間不幸被撞斃意外，有工會促請當局加強安全措施。

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據了解，春哥與前妻育有兩名子女，離婚後獨居天水圍嘉湖山莊一單位。他於2008年入職，昨天返中更，下午2時15分開工，至下午5時許，一輛七人車沿青馬大橋往九龍方向行駛，在彎位落橋期間因爆胎停下，春哥獲派前往處理，獨自駕駛黃色巡邏車到達，落車短短數分鐘，即遭一輛順豐速遞密斗貨車撞斃。

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善本身是春哥的同事，昨天亦是返同一更，聽到意外深感愕然，他形容春哥做事認真勤力、沒有架子，很照顧新人，樂意教導新人。

相關新聞：青馬職員車禍亡｜運輸署稱職員有著反光衣 行車線已亮紅色交叉 巡邏車亦閃燈

 

「春哥工作經驗好豐富，應該冇問題，但無奈始終有大意嘅司機」，卓和善表示，青馬大橋自九七年啟用以來，春哥是第三名出事員工，他希望當局吸引教訓，加強員工安全。

他解釋，青馬管制區每更近百員工，負責大嶼山、青衣及長青隧道三大區域，當有交通事故發生，一般情況下，一輛巡邏車和一輛風琴式護航車先行抵達，接着會有拖車趕抵。而公司會為每位員工購買保險，不幸事故身亡，可獲等同36個月薪金賠償。

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