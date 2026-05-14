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青馬職員車禍亡｜運輸署稱職員有著反光衣 行車線已亮紅色交叉 巡邏車亦閃燈

突發
更新時間：20:41 2026-05-14 HKT
發佈時間：20:41 2026-05-14 HKT

長青公路青馬管制區今日（5月14日）下午發生奪命車禍，一名管制區男職員於路面處理壞車期間，一部駛經貨車懷疑收掣不及，釀成三車串燒，男職員被波及喪命。運輸署發新聞稿，提到事發時現場行車線管制燈號已亮起紅色交叉，職員亦有著反光衣，巡邏車亦一直閃燈。運輸署強調關注意外，會要求營辦商交詳細報告，並盡力支援遺屬。

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運輸署提到，事發時，一輛私家車停在長青公路往九龍方向的慢線上，該名員工其後前往現場了解及提供協助。初步調查顯示，意外現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉，顯示該段慢線已封閉。此外，該名員工已穿着反光衣，並遵從營辦商制定的指引。停在私家車後的巡邏車亦一直有啟動車頂上的提示閃燈。

運輸署表示，非常關注今日的嚴重交通意外，對該名營辦商員工離世深表難過，並向其家屬致以最深切慰問。署方已敦促營辦商全力為死者家屬提供一切必要的協助和支援。

署方強調，署方非常重視工作安全，一直嚴格要求營辦商遵守安全工作指引，並會盡快與營辦商跟進加強安全措施。警方正調查事故原因。運輸署已要求營辦商提交詳細報告，並全面配合警方調查。署方會按報告結果作適當跟進。

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