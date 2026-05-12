裝修公司東主為減成本聘內地同鄉當黑工 供宿舍駕車接送一條龍 入境處拘6男

入境處發現有裝修公司東主承接屋苑住宅單位裝修工程後，為縮減成本，以日薪300至400元安排內地同鄉來港當黑工，負責倒泥頭、油漆等不同裝修工種，更提供一條龍式服務，由陪同入境、安排宿舍及駕車接送裝修單位，一手包辦，入境處經調查後，今（12日）在大埔採執法行動，拘捕一名男僱主及5名非法勞工。

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑講行動詳情時表示，經過深入調查及情報分析，發現有本地裝修公司東主，在裝修工程期間為降低成本，用低於本地市場價格，安排內地同鄉來港從事裝修工作。入境處調查人員成功鎖定一批目標人物及一個正進行裝修工程的村屋屋苑，今日進行代號「促進」的反非法勞工行動，突擊搜查大埔一個屋苑兩棟村屋，以及葵涌區一個工廈單位。行動中，共拘捕5名非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的裝修公司僱主。

被捕的5名非法勞工全部為內地居民男性，年齡介乎33至45歲，用旅客身份來港。該批黑工其中4人在現場裝修單位截獲，分別負責清倒泥頭、水泥、油漆及水電工程等工作，餘下1人則在目標葵涌工廈單位截獲。初步調查顯示，他們大概會收取日薪港幣300至400元不等。

至於被捕裝修公司東主是一名30歲香港居民男子。調查顯示，他開設的裝修工程公司，承包大埔一個屋苑數個住宅單位的裝修工程。入境處懷疑被捕的僱主為節省成本，安排內地同鄉來港做非法勞工。

調查發現，被捕僱主懷疑為避開入境處追查，會「一條龍」式陪同該班非法勞工由內地入境香港，同時利用公司位於葵涌的工廈辦公室，作為宿舍予黑工留宿，並每日揸車接送非法勞工去裝修單位工作。

該批工人並無持有建造業安全訓練證明書「俗稱平安卡或綠卡」及建造業工人註冊證，施工質素無保證，工地安全亦構成風險。入境處提醒，根據香港法例，所有旅客未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。

入境處重申，非法勞工固然要面臨刑事責任，而僱用不可合法受僱人士亦屬嚴重罪行。任何人士如僱用不可合法受僱人士，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。地盤保安及物業管理人員亦要多加留意進入地盤及單位人士的身份。

入境處會繼續留意有關情況，積極執法，嚴肅跟進涉嫌聘用非法勞工的僱主。另外，入境處亦會繼續從多方面積極打擊非法勞工，包括加強巡查及「網上巡邏」、嚴厲執法，並會加強教育宣傳，以提高市民守法意識。

市民如想舉報有關非法勞工活動，可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真、電郵或利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處作出舉報。