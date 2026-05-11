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好市民獎巡迴展覽啟動「提子」母親節驚喜快閃

突發
更新時間：08:05 2026-05-11 HKT
發佈時間：08:05 2026-05-11 HKT

警務處今年共舉行三場「好市民獎巡迴展覽」，旨在持續向大眾推廣好市民精神及攜手滅罪的正面訊息。首站展覽已於上星期在沙田新城市廣場第一期拉開序幕(5月5日至5月11日），適逢昨日（10日）母親節，大會特別加設由警方防騙吉祥物「提子」聯同「好市民聯盟」主持的快閃活動，吸引不少市民到場參觀。

今屆展覽以「好市民．一瞬間．凝力量」為主題，寓意市民若能在日常生活的關鍵時刻伸出援手，這份正能量便能凝聚成守護社區的強大力量，共同營造更安全、更幸福的社會環境。展覽免費入場，無需登記，場內佈置豐富，除了設有特色打卡區，亦提供攤位遊戲及夾公仔機等互動項目。

參與活動並完成互動遊戲的市民，將獲贈一套四冊的「提子繪本」。
參與活動並完成互動遊戲的市民，將獲贈一套四冊的「提子繪本」。
警務處本年度舉辦共三場「好市民獎巡迴展覽」，首場展覽於5月5日至5月11日在沙田新城市廣場舉行，旨在向大眾持續推廣好市民精神及攜手滅罪的正面價值觀。
警務處本年度舉辦共三場「好市民獎巡迴展覽」，首場展覽於5月5日至5月11日在沙田新城市廣場舉行，旨在向大眾持續推廣好市民精神及攜手滅罪的正面價值觀。

昨日中午時分，「提子」現身會場進行快閃活動，與在場人士合照互動，傳遞「守護家人、齊心防騙」的重要訊息。參與活動並完成互動遊戲的市民，更會獲得最新推出、一套四冊的「提子繪本」。

「好市民獎巡迴展覽」第一站於沙田新城市廣場第一期羅馬圓型獻技場舉行。首站展覽過後，巡迴活動將繼續走進社區。第二站將於今年9月在旺角MOKO新世紀廣場舉行，第三站則於11月在觀塘apm登場，市民屆時可踴躍參與，共同感受好市民精神。

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