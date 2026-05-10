珍惜生命｜屯門院舍男子上吊 送院不治
更新時間：08:59 2026-05-10 HKT
發佈時間：08:59 2026-05-10 HKT
發佈時間：08:59 2026-05-10 HKT
今日（10日）凌晨3時49分，屯門青福里8號一院舍的職員報案，指一名81歲姓林男院友在洗手間用膠袋包裹頭部，並以褲帶上吊。救護員員到場發現事主昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，惜終告不治。
據悉事主因生活問題困擾尋死，警方沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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