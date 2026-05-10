珍惜生命｜屯門院舍男子上吊 送院不治

今日（10日）凌晨3時49分，屯門青福里8號一院舍的職員報案，指一名81歲姓林男院友在洗手間用膠袋包裹頭部，並以褲帶上吊。救護員員到場發現事主昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，惜終告不治。

據悉事主因生活問題困擾尋死，警方沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service