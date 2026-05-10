有片｜中九龍幹線兩重型車疑鬥氣狂飆 隧道內左穿右插追逐 電單車急避險捱撞

中九龍幹線發生懷疑狂亂駕駛事件。網上流傳多段車Cam影片，顯示一輛密斗貨車與一輛拖頭於隧道管道內高速行駛，其間多次無視雙白線左穿右插，互相爭路，兩車一度幾乎碰撞，嚇得附近車輛紛紛減速閃避，場面驚險。

據了解，事件發生於上周五（8日）下午5時許，地點為中九龍幹線油麻地段往啟德方向。從網上流傳片段可見，當時隧道內車流不算稀疏，涉事拖頭及密斗貨車沿途不斷響咹，並高速於多條行車線之間穿插。最初拖頭沿中線高速駛至，密斗貨車其後突然切線，兩車開始互相爭位，期間多次貼近對方車身行駛。

其中一段由尾隨車輛拍攝的片段可見，密斗貨車突然由中線切入左線，其後再突然轉回中線，迫使後方拖頭轉向右線閃避。未幾密斗貨車再向右逼近，兩車距離一度極近，幾乎碰撞，拖頭其後減慢車速，密斗貨車則切入右線並駛至前方。

另一段影片則顯示，當時一輛電單車原本沿中線行駛，惟見兩輛重型車高速逼近後，立即轉往左線並刻意拉開距離，避免遭波及。有車內乘客目睹情況後驚呼，形容「兩架玩緊嘢」，又提醒司機「小心啲」，擔心發生意外。

除前方車Cam外，亦有後方車Cam拍攝到事發早段情況。片中可見兩輛涉事車輛先後切線，高速逼近其他道路使用者，其間拖頭曾多次閃燈，而密斗貨車則突然轉線避開前方車輛，整個過程歷時約數分鐘。

事件引起網民熱議，不少人批評涉事司機罔顧其他道路使用者安全，尤其隧道內車速較高，一旦失控或碰撞，後果可以非常嚴重。有網民直言情況如同「公路鬥車」，亦有人認為應交由警方跟進調查，並翻查隧道閉路電視，以確認涉事車輛身份及是否涉及危險駕駛。