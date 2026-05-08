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青衣爆水管｜水務署搶修料凌晨2時起逐步恢復供水 居民漏夜排隊取水 

突發
更新時間：00:53 2026-05-08 HKT
發佈時間：00:53 2026-05-08 HKT

青衣區周四（7日）晚上8時許發生嚴重爆水管事故，青衣鄉事會路近青衣警署有水管突然爆裂，大量夾雜沙石的黃泥水如泉湧般由地面湧出，迅速淹沒馬路及附近行人路，水深一度及至小腿，現場猶如一片「黃河」。

水務署隨即派員到場關水掣及進行緊急維修，並於周五凌晨零時許宣佈，確認涉事為一條直徑400毫米食水供水管，署方工程團隊隨即進行供水調度，預計除了翠怡花園外，其餘受影響屋苑可於凌晨2時起陸續恢復食水供應；署方爭取於今日（8日）上午10時前恢復翠怡花園的食水供應。

事故導致青衣區大範圍停水，受影響區域包括青衣邨、偉景花園、青怡花園、翠怡花園、青衣城、盈翠半島，以及大王下村、藍田村等多條村落。大批居民因事發突然，紛紛趕往附近超市及便利店搶購樽裝水，導致多處貨架被掃空。

為緩解居民不便，水務署緊急派出水車到區內供水，《星島頭條》記者現場目擊，位於青衣碼頭翠怡花園的水車，現場取水人數較多，約有三十人在排隊輪候。至於位於青衣邨宜居樓對出的水車，深夜時份只有少數居民取水。另一部水車則停泊在宜居樓對面的清心街，取水居民較稀疏。

居於泰和樓的周先生表示，家中在毫無預警下突然停水，他聞訊後第一時間衝往便利店，但大支裝食用水已被搶購一空，僅能買到數支小支裝水應急。由於家中尚有兩名成員，他特意推手推車前來領取兩大桶水，主要用於洗澡及抹身。

截至午夜，水務署人員仍在現場全力搶修。受事故影響，青衣警署對開路段交通一度受阻，不少街坊在網上社交平台互相通報停水及水車位置，希望能在復工前恢復正常供水。

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