青衣鄉事會路爆食水管淪澤國 途人涉水而行 多條巴士線需改道

青衣發生爆水管事故。今日（7日）晚上8時左右，警方接獲報案，指青衣鄉事會路近青衣警署有水管爆裂，大量夾雜沙石的黃泥水由地面湧出，迅速淹浸馬路，現場猶如一片「黃河」。水務署人員到場關水掣緊急維修。

現場所見，青衣已婚警員宿舍對開巴士站及車路被黃泥水淹浸，淪為澤國，受影響範圍包括4條行車線及1條行人路，水深及小腿，有途人需要涉水而行，亦有男子背住女子返回宿舍，更有人用黑色大膠袋包裹下半身，緩緩而行。

另外，現場交通非常擠塞，青衣鄉事會路(往青衣港鐵站方向)介乎涌美路與楓樹窩路之間的一段全線仍然封閉。九巴第41A、43M、49M、42C、43B、44M、241X、243M、249M、X42C,N241及N41X號線；龍運巴士第A32 及NA32號線及過海巴士第948號線須改道行駛。

水務署表示，署方接獲報告指青衣鄉事會路近青衣警署有食水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。

多名居於青衣的網民表示，自己的寓所沒有淡水使用，範圍覆蓋青衣邨、偉景花園、青怡花園、翠怡花園及青衣城等。水務署隨即安排水車在長安邨、青衣邨及翠怡花園供有需要的居民使用，預計周五（8日）凌晨5時左右恢復供水。

水務署隨即安排水車在長安邨、青衣邨及翠怡花園供有需要的居民使用。