寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望

秀茂坪寶達邨揭發雙屍命案，一對已離婚的七旬夫婦昨日（6日）被發現在達欣樓單位內死亡。其中77歲姓劉男死者上吊，而71歲姓徐女死者則倒臥在床邊，案件改列作謀殺及自殺。警方經調查後案情進一步曝光，男女事主早於8年前喪子，兩人由平日多爭拗變得感情更差，並於去年獲法庭頒令暫准離婚。其間男死者一度搬往內地居住，但最近他返港由女事主替他租住劏房居所，懷疑男方因無法回頭而感到絕望，萌生謀殺及自殺念頭，並以鈍物擊殺女方。

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警方秀茂坪警區助理指揮官（刑事）警司溫景亨今早（7日）在記者會簡述案件，指昨日下午約4時13分，警方接獲男死者的妹妹報案，妹妹收到哥哥發來一張懷疑是遺照的相片，感到擔心於是上門探訪，但多番聯絡無果後，向警方求肋。警方及消防員到場破門入屋，發現77歲姓劉男死者在廚房上吊，而71歲姓徐女死者側臥在睡房床邊的地上。

經初步檢查傷勢，男死者頸項有明顯勒痕，女死者左臉明顯腫脹，並有瘀傷及血塊，頸部亦有血點。現場是一個約370呎的兩房單位，屋內沒有被撬或搜掠的痕迹，窗戶關妥，相信該單位是唯一的案發地點，屍體亦沒有任何被移動過的痕迹。

溫景亨續稱，法醫檢查後相信男死者的死亡時間為昨日早上8時至10時左右，而女死者的死亡時間是昨日凌晨1時至2時左右。男死者致命原因是吊頸，女死者的死因有兩個可能，其中一個是臉部的腫傷，疑由鈍物擊中所造成，位置很接近頭顱，可能致命。而她的頸部有血點，可能是被箍頸或勒頸造成，出現窒息。同時，女死者的前臂亦有傷痕，相信是她作出防禦擋格而引致。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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