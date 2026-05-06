寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 疑有人思念亡兒尋短 警改列謀殺及自殺

秀茂坪發生雙屍案。周三（6日）下午4時許，警方接獲報案，指懷疑有人於寶達邨達欣樓一單位內輕生，消防人員破門入內，發現有一對年長男女倒斃屋內。據了解，男死者被發現在單位廁所上吊，而女死者則倒卧床上，右臉瘀傷眼部紅腫，身上蓋有一張被。目前秀茂坪警區重案組第一隊正跟進案件，案件改列為謀殺及自殺。

消息指，兩名死者原為夫婦，分別77歲姓劉及71歲姓徐，育有一子，惜兒子已離世，至去年年中二人離婚，但仍同住。今日較早時男方妹妹收到兄長短訊，內容為想輕生及與逝兒重聚。妹妹擔心兄長有意外，遂與弟弟兩人一同到事發單位拍門，卻沒有回應，急向警方報案，詎料揭發悲劇。

至周四（7日）凌晨1時許，兩人遺體由食環署仵工舁送至殮房。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service