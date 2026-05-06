五一黃金周｜海關破兩宗機場走私香煙案 拘3男檢共市值$35萬貨

三名入境旅客因進口未完稅香煙，未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，於5月4日及5日，在西九龍裁判法院被判處監禁三個月至六個月及罰款一千元。

海關人員於5月1日在香港國際機場截查兩名分別34歲及38歲的抵港男旅客，在他們攜帶的個人行李內共檢獲約三萬七千支未完稅香煙，市值約十八萬八千元，應課稅值約十二萬四千元，以及檢獲約八萬五千支另類吸煙產品，市值約二十二萬九千元。該兩名旅客隨即被捕。他們昨日各被判處監禁六個月及罰款一千元。

海關在五一黃金周期間，破獲兩宗機場走私香煙案，拘捕3男，檢共市值$35萬貨。海關圖片

海關在五一黃金周期間，破獲兩宗機場走私香煙案，拘捕3男，檢共市值$35萬貨。海關圖片

海關在五一黃金周期間，破獲兩宗機場走私香煙案，拘捕3男，檢共市值$35萬貨。海關圖片

另外，海關人員於周一（4日）在香港國際機場截查一名二十四歲抵港男旅客，並在他攜帶的個人行李內檢獲約三萬支未完稅香煙，估計市值約十二萬一千元，應課稅值約九萬八千元。該名抵港旅客隨即被捕。他於周二（5日）被判處監禁三個月及罰款一千元。

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。