將軍澳12歲中一生拍製作炸藥片放IG 涉企圖製造炸藥被捕

一名12歲男童公然在社交媒體上載影片，聲稱自己進行化學實驗製造炸藥，惟片中他未有穿着防護衣物，而且製造炸藥的地點位處將軍澳一橋底，旁邊為緩跑徑及休憩處，鄰近民居，若有關實驗失控後果不堪設想 。警方接獲公眾舉報後，昨日（4日）以涉嫌「企圖製造炸藥」罪拘捕該名男童，正調查其犯案動機及是否受人教唆。

警方昨日接到公眾舉報， 指有人在社交媒體平台公開發佈進行化學實驗的片段，片中人公然宣稱自己製作炸彈，並暗示自己已經成功製成炸藥 。警方高度重視案件， 並交由東九龍總區重案組接手調查，經調查後同日在將軍澳區以「企圖製造炸藥」拘捕一名讀中一的12歲本地男童，他涉嫌在5月3日於將軍澳區進行化學實驗企圖製造炸藥，並將相關片段發佈至網上平台，他現正被扣留調查。



警方東九龍總區重案組署理總督察蔡定光指，男童於將軍澳一橋底進行化學實驗，旁邊為公眾休憩處及一條緩跑徑，幸沒有造成人命傷亡及財物受損，若有關實驗失控，後果不堪設想 。另外，根據男童上載的影片所見，他製作炸藥時未有穿著任何防護衣物，漠視公眾安全，而警方爆炸品處理課在現場檢獲化學物質 ，與男童在片中暗示成功製成的白色粉末炸藥相似。

據了解，男童曾在網上搜尋關於製造爆炸品的資料，其後於Instagram的限時動態上載有關片段。由於男童的帳號是公開，並沒有太多粉絲，現時相關片段已下架，警方將調查男童的犯案動機、購買原材料的方法及是否受人教唆而犯案。

警方強調製造炸藥，不論成功與否、數量多少及威力大小， 都是非常嚴重的罪行，重申互聯網的世界並不是一個無法可依的法外之地，而警方無論在線上網上巡邏或線下實體巡邏，都會堅定不移維護國家安全以及公眾秩序，不容許任何人破壞社會安全 。根據香港法例第 200 章刑事罪行條例第 55 條， 任何人製造爆炸品，一經定罪最高可被判處 14 年監禁。根據香港法例第 200 章刑事罪行條例第 54 條， 任何人企圖導致爆炸，意圖危害生命或財產，一經定罪最高可被判處 20 年監禁 。

警方呼籲市民「見疑即報」。

跨部門反恐專責組署理警司利子津亦表示，警方留意到近期自我激化在全球有年輕化趨勢 ，任何地方或背景的青年有機會受極端思想影響， 甚至進行涉恐涉暴的行為。如市民察覺身邊人士的思想或者行為有趨向極端的跡象，應及早主動尋求專業協助，甚至果斷舉報。反恐專責組積極加強對本地青少年激化問題的預防工作，防範於未然。由去年 3 月起，已聯同醫管局、教育局、社會福利署，以及其他社福機構等，為從事青少年或教育工作的專業人士，包括社工、心理學家、醫護人員、教職員等，舉辦專題工作坊，以提升他們識別青少年潛在極端思想及高危行為的能力。

他又指警方希望市民大眾可以提高警覺，留意身邊的人、物品，或者正在發生的事，做到「見疑」即報，讓警方可以進一步調查。跨部門反恐專責組於2022 年開設「反恐舉報熱線」 63666999，讓市民提供涉恐涉暴罪案消息。市民除可透過短訊或微信帳號舉報外， 亦可使用微信「安全社區小程式」或反恐專責組網站提供有用資料。