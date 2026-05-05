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尖沙咀男聲稱遭珠寶店老闆娘欠錢 夥黨劫走值50萬金飾當償債被捕

突發
更新時間：13:20 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:20 2026-05-05 HKT

尖沙咀漢口道昨(4日)晚上發生搶劫案。40歲姓陳金舖男職員，準備將店內一批金飾帶回位於漢口中心的打金工場時，被兩男從後箍頸搶走該批金飾，約值港幣50萬元。賊人得手後，登上巴士逃去。其後警員在大埔運頭街一帶巡邏時，發現兩男形迹可疑，截查時在其中一人背囊內檢獲該批金飾，當場拘捕兩男一女，懷疑與案有關，將他們帶署調查。

相關新聞：尖沙咀金舖職員遭兩漢箍頸掠劫 警同晚拘3男女 起回全部50萬元金飾

消息稱，被捕男子姓丘（25歲），報稱送貨工人，另一人姓林（33歲），報稱任健身教練，被捕女子姓楊（40歲)，無業。

 

據了解，姓許（40歲）女子為肇事珠寶店老闆，受害事主陳男是其僱員。昨（4日）晚上10時 ，許女指示陳男帶著一批金飾，包括17粒金珠、1個金吊墜、 3隻金戒指及5隻金手鈪到漢口中心樓上的打金工場，當陳男抵達中心地下時，丘及林男突從後箍陳男的頸，強行奪走該批金飾，陳男遂報案求助。警察到場調查及查看閉路電視後，得知兩名男子乘搭2號巴士於彌敦道逃去。陳男頸傷清醒送院敷治。

 

至今（5日）凌晨零時許，新界北總區衝鋒隊人員早前得知尖沙咀發生行劫案，其後於大埔運頭街一帶巡邏時，發現丘及林男人形迹可疑，於是上前查問，並於丘男的背囊內發現被搶的金飾，懷疑與行劫案有關，警方又在被捕女子的電話內，發現曾討論相關案件的證據，警員遂將他們三人拘捕，在警誡下，丘男聲稱珠寶店老闆娘欠他的錢，所以他打劫陳男搶走金飾作還錢，被捕女子則稱她只是負責睇水的角色，案件現交由油尖警區重案組第三隊跟進。

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