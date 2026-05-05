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尖沙咀金舖職員遭兩漢箍頸掠劫 警同晚拘3男女 起回全部50萬元金飾

突發
更新時間：00:19 2026-05-05 HKT
發佈時間：00:19 2026-05-05 HKT

尖沙咀發生傷人行劫案。周一（4日）晚上10時半左右，一名在尖沙咀金舖工作的男職員，於準備打烊期間遭遇惡漢伏擊。

漢口中心門外伏擊 警追緝兩本地男

事發時，該名姓陳(40歲)男職員正按公司程序，準備將店內一批金飾帶回位於漢口道 5 至 15 號漢口中心的倉庫暫存。 當他步行至漢口中心門口時，兩名早已埋伏的惡漢突然衝出，從後猛力箍住其頸部，並強行奪走他手上的金器。 兩名賊人得手後迅速往梳士巴利道方向逃遁。

警方接報趕至現場時，賊人已逃離現場。 救護人員隨即為受傷的男職員進行初步治理，他頸部受傷，隨後由救護車送往廣華醫院治理。 現場地面遺下一把長傘，相信屬於傷者所有。

據初步點算，被搶走的金器總值約 50 萬元，警方將案件列作「行劫」，並根據現場搜集的線索，全力追緝劫匪。

直至今日（五5日）凌晨，警方在大埔區以涉嫌「行劫」拘捕2名本地男子及1名本地女子，3人年齡介乎25至40歲，現正被扣留調查。案中所有失物人員已被起回。

 

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