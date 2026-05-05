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26歲準新郎電梯槽遭墮下鐵片擊頭亡 慈母痛失愛子傷心欲絕

突發
更新時間：12:36 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:36 2026-05-05 HKT

赤柱大潭道38號浪琴園昨日(4日)發生奪命工業意外。26歲姓繆男技工協助更換電梯纜索期間，遭金屬部件由高空墮下擊中頭部死亡。繆的母親、舅父、女友及一眾親屬今（5日）早上到西區殮房認屍，其中繆母痛失愛子哭得死去活來，要女親屬攙扶安慰。繆男本與女友計劃年內結婚，如今陰陽相隔，女友傷心欲絕。

相關新聞：赤柱屋苑維修中升降機槽飛墮鐵片 26歲男工頭部被擊中當場不治

今早10時許，繆男約8名親友到達西殮，工權會亦派員到場協助，死者工作的公司也有職員在場。繆的舅父希望公司能盡快交代意外詳細原因，以及協助遺屬渡過難關。繆舅父稱，死者在肇事公司工作約四年，他是家中重要經濟支柱，父親因早年在內地遇上交通意外，致身體機能不靈活，不能做粗重工作，現在只能打散工，母親在中藥房負責執藥工作，長兄則在內地生活，只有死者與父母同居香港。繆與女友感情要好，達到談婚論嫁階段，兩人計劃年內拉埋天窗，如今天意弄人，兩人永訣。家人獲悉死訊後，傷心不已。繆母逾20多小時未有進食，僅飲幾口水，徹夜未眠。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，目前所掌握的資料顯示，死者當時協助更換電梯纜索期間，上層突有金屬部件墮下擊中死者頭部，重創身亡。工權會呼籲勞工處、機電工程署作全面調查，公開交代意外原因。並要求僱主盡力協助家屬渡過難關。

她又促當局檢討工作程序有否出錯，「上面有人工作，下面係咪不能安排人進入，避免高空墮物事件。」她指去年11月已發生同類意外，導致一名電梯維修工人死亡，她要求當局盡快檢討、徹查及實施改善措施。

 

 

 

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