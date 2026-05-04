Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赤柱屋苑維修中升降機槽飛墮鐵片 26歲男工頭部被擊中當場不治

突發
更新時間：23:37 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-04 HKT

赤柱大潭道38號浪琴園發生致命工業意外。事發於今日（4日）下午2時49分左右，當時大廈正在電梯大維修，更換整組升降機，一名26歲姓繆男技工在升降機槽內低層平台工作，另有一組工人則在天台機房工作。其間，男工懷疑被高處墮下的電梯金屬部件擊中頭部手部。救援人員接報趕至，最終證實男工重創，當場不治。目前案件列作工業意外，勞工處以及西區警區重案組第一隊正跟進調查。

消息指，工作平台位於8樓，事發前平台原有兩人工作，剛好工友當時去洗手間，留下繆男一人。其後，在天台機房工作的3名工友聽到有物件從高處墮下，同事擔心繆男安危，試圖用對講機及電話繆男不果。最終，眾人到8樓升降機槽，揭發事件。涉事金屬組件約1米長、10厘米闊，呈L形，至於死者後腦重創，確實死因仍待解剖後確認。

工業傷亡權益會表示，對意外深感難過，據知死者入職4年，懷疑正在更換鋼纜時遭遇意外。根據紀錄2024年至今，已發生至少3宗涉及升降機或扶手電梯的致命事故，工權會表示正了解及跟進事件，並呼籲僱主盡力協助家屬渡過難關，並要求機電工程署及勞工處徹查意外原因， 公開調查報告，避免同類意外。

勞聯職業安全及健康推廣委員會亦對事件深感難過，並向家屬致以深切慰問，並呼籲業界及監管機構應加強審視現行安全評估、監督及工作程序，將工作風險降低。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
4小時前
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
突發
4小時前
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
飲食
10小時前
鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子
01:15
鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子
影視圈
4小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
6小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
12小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
6小時前
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
7小時前
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷6人
突發
6小時前