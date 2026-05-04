赤柱屋苑維修中升降機槽飛墮鐵片 26歲男工頭部被擊中當場不治

赤柱大潭道38號浪琴園發生致命工業意外。事發於今日（4日）下午2時49分左右，當時大廈正在電梯大維修，更換整組升降機，一名26歲姓繆男技工在升降機槽內低層平台工作，另有一組工人則在天台機房工作。其間，男工懷疑被高處墮下的電梯金屬部件擊中頭部手部。救援人員接報趕至，最終證實男工重創，當場不治。目前案件列作工業意外，勞工處以及西區警區重案組第一隊正跟進調查。

消息指，工作平台位於8樓，事發前平台原有兩人工作，剛好工友當時去洗手間，留下繆男一人。其後，在天台機房工作的3名工友聽到有物件從高處墮下，同事擔心繆男安危，試圖用對講機及電話繆男不果。最終，眾人到8樓升降機槽，揭發事件。涉事金屬組件約1米長、10厘米闊，呈L形，至於死者後腦重創，確實死因仍待解剖後確認。

工業傷亡權益會表示，對意外深感難過，據知死者入職4年，懷疑正在更換鋼纜時遭遇意外。根據紀錄2024年至今，已發生至少3宗涉及升降機或扶手電梯的致命事故，工權會表示正了解及跟進事件，並呼籲僱主盡力協助家屬渡過難關，並要求機電工程署及勞工處徹查意外原因， 公開調查報告，避免同類意外。

勞聯職業安全及健康推廣委員會亦對事件深感難過，並向家屬致以深切慰問，並呼籲業界及監管機構應加強審視現行安全評估、監督及工作程序，將工作風險降低。