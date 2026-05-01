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五一勞動節 保安局長鄧炳強向堅守崗位者致敬

突發
更新時間：13:20 2026-05-01 HKT
發佈時間：13:20 2026-05-01 HKT

五一勞動節，保安局長鄧炳強在網誌上讚揚在假日中堅守崗位的打工仔：「今日係五一勞動節，對好多人嚟講係一日難得嘅假期，但社會上仍然有好多打工仔堅守崗位。我特別想喺度感謝近日協助宏福苑災民返回單位執拾嘅紀律部隊同輔助部隊同事，包括警隊、民安隊，以及喺現場設置急救站支援嘅醫療輔助隊。」

民安隊堅守崗位。fb：鄧炳強
民安隊堅守崗位。fb：鄧炳強

「佢哋將心比己，以人性化嘅方式陪伴同支援需要上樓嘅災民，給予無聲但最實在嘅幫助，相關工作今日仍然進行中。喺香港，每當市民有需要，我哋紀律部隊一定挺身而出，從不缺席，發揮守望相助嘅精神。喺呢個勞動節，我向所有堅守崗位嘅人致敬。」

醫療輔助隊在假日如常上班。fb：鄧炳強
醫療輔助隊在假日如常上班。fb：鄧炳強

 

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