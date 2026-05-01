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屯門警掃毒檢值80萬海洛英 44歲本地男涉販運危險藥物被捕

突發
更新時間：11:56 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:56 2026-05-01 HKT

屯門警區反三合會行動組第二隊人員昨日（4月30日）早上約9時50分在區內進行反毒品行動期間，在欣寶路八號一住宅單位外發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。

人員在該名男子手持的環保袋內檢獲約300克懷疑海洛英，並在其單位內檢獲約一公斤懷疑海洛英。經調查後，該名44歲姓陳本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由屯門警區反三合會行動組第二隊跟進。行動中檢獲的毒品總市值約八十萬零五千元。

警方重申，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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