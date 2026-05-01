北角刑毀男逃捕 強登貨車扣安全帶拒落車 司機驚呼匪夷所思

北角昨日（30日）下午發生一宗「攔途截車」事件。一名在商業中心搗亂的男子，為逃避警方追捕，竟然在街頭強行登上路邊一輛正在下貨的貨車，更氣定神閒地扣上安全帶拒絕離開。貨車司機報警求助，警員到場將該名男子制服拘捕，揭發他與早前一宗刑事毁壞案有關。

刑毀商業中心門後逃逸 兩街口外「攔車」匿藏

事發於昨日下午4時06分，警方接獲北角電氣道169號一棟商業中心的保安員報案，指一名25歲非華裔男子在中心內因故與保安發生激烈口角。期間該名男子情緒激動，出腳狠踢中心的玻璃門，導致設施受損後隨即逃離現場。

涉事司機事後將該名怪男強登貨車的照片上載至社交平台。從相片可見，涉案男子右臂有紋身，面對司機鏡頭時顯得刻意躲避。網上圖片

正當警方在附近一帶搜捕之際，涉案男子逃至約兩個街口外的威非老道，發現一輛貨車正停在路邊下貨。他見機不可失，竟在大庭廣眾之下，趁司機不察迅速登上貨車乘客位，甚至純熟地扣上安全帶，意圖將貨車當作避難所。

司機驚見「乘客」報警 警員威非老道當場拘捕

貨車司機下貨完畢上車時，赫然發現一名陌生男子坐在身旁，雙方發生僵持。儘管司機多次要求對方下車，該名男子仍無動於衷，司機無奈下只好報警。警員接報趕至威非老道8號對開，發現車上的男子正是早前在電氣道刑毀案中在逃的嫌疑人，隨即以涉嫌「刑事毁壞」罪名將其拘捕。

社交平台述奇遇 提醒同業鎖好車門

涉事司機事後將該名怪男強登貨車的照片上載至社交平台。從相片可見，涉案男子右臂有紋身，面對司機鏡頭時顯得刻意躲避。司機在貼文中形容事件「匪夷所思」，指自己只是如常下貨，沒想到會遇上「陌生乘客」強行入座，並留言提醒同行：「各位真係要小心，祝各位安好」，呼籲上落貨時亦要留意車門狀況。