Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣貓店長「芝麻」上周五被偷 貓主：已尋回

突發
更新時間：13:45 2026-04-30 HKT
發佈時間：13:45 2026-04-30 HKT

長沙灣永隆街一間店舖貓店長「芝麻」，上周五（24日）晚被一對男女偷去，事隔六日，貓主黃小姐對《星島頭條》表示，「芝麻」已經尋回，並指抱走「芝麻」的人在網上發現有關消息，主動致電聯繫貓主歸還。

「芝麻」在永隆街一間雜貨店生活了四年，是街坊的活寶貝，牠平安歸來，開心不已。女店主蓮姐表示，一名女子今晨將芝麻抱回來，對方聲稱以為是流浪貓，擔心牠四處走，給牠東西吃，把牠帶返家中，後來知道有人飼養，歸還給她，店主失而復得，將芝麻抱在懷中，眉開眼笑，聲稱不作追究。

事發於上周五晚上9時42分，根據貓主上載的片段，該對男女年約30歲，女子長頭髮，男子留鬚及載鴨舌帽，他倆將「芝麻」放進膠袋內，「芝麻」一度掙扎跳落地，女子見狀笑逐顏開。

貓主黃小姐於本周一（27日）日在網上發文，表示飼養「芝麻」約四年，非常有感情，要求街坊認識偷貓男女與她聯絡，並指已報警，希望兩人盡快歸還。

相關新聞：長沙灣永隆街貓店長被偷 貓主發文望賊歸還 警列盜竊跟進

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
7小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
4小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
21小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
23小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
4小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
2026-04-29 13:31 HKT