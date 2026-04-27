Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣永隆街貓店長被偷 貓主發文望賊歸還 警列盜竊跟進

突發
更新時間：21:35 2026-04-27 HKT
發佈時間：21:35 2026-04-27 HKT

長沙灣永隆街一間店舖貓店長「芝麻」，上周五（24日）晚被一對男女偷去，貓主翻查閉路電視得知真相，今（27日）晚在網上發文要求偷貓者歸還，聲稱：「這個黑色貓咪不是流浪貓，我養了四年有感情，街坊都很想念它」。

事發於上周五晚上9時42分，根據貓主上載的片段，該對男女年約30歲，女子長頭髮，男子留鬚及載鴨舌帽，他倆將「芝麻」放進膠袋內，「芝麻」一度掙扎跳落地，女子見狀笑逐顏開。

貓主黃小姐今日在網上發文，表示飼養「芝麻」約四年，非常有感情，要求街坊認識偷貓男女與她聯絡，並指已報警，希望兩人盡快歸還。

警方表示，本月25日晚上6時40分，接獲長沙灣永隆街20至22號一店鋪負責人報案，指其店內一隻貓懷疑被人盜去。深水埗警區刑事調查隊第十隊人員，經翻查閉路電視片段及調查後，相信兩名年約三十歲的男女懷疑於4月24日晚上將該貓隻抱走後離去。案件暫列作盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊第十隊繼續跟進。警方呼籲市民如發現與案有關的可疑人物或貓隻，請致電4628 2116與調查人員聯絡。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
影視圈
2小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
17小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
6小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
23小時前
星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物
申訴熱話
7小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
18小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
17小時前