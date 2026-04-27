長沙灣永隆街貓店長被偷 貓主發文望賊歸還 警列盜竊跟進

長沙灣永隆街一間店舖貓店長「芝麻」，上周五（24日）晚被一對男女偷去，貓主翻查閉路電視得知真相，今（27日）晚在網上發文要求偷貓者歸還，聲稱：「這個黑色貓咪不是流浪貓，我養了四年有感情，街坊都很想念它」。

事發於上周五晚上9時42分，根據貓主上載的片段，該對男女年約30歲，女子長頭髮，男子留鬚及載鴨舌帽，他倆將「芝麻」放進膠袋內，「芝麻」一度掙扎跳落地，女子見狀笑逐顏開。

貓主黃小姐今日在網上發文，表示飼養「芝麻」約四年，非常有感情，要求街坊認識偷貓男女與她聯絡，並指已報警，希望兩人盡快歸還。

警方表示，本月25日晚上6時40分，接獲長沙灣永隆街20至22號一店鋪負責人報案，指其店內一隻貓懷疑被人盜去。深水埗警區刑事調查隊第十隊人員，經翻查閉路電視片段及調查後，相信兩名年約三十歲的男女懷疑於4月24日晚上將該貓隻抱走後離去。案件暫列作盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊第十隊繼續跟進。警方呼籲市民如發現與案有關的可疑人物或貓隻，請致電4628 2116與調查人員聯絡。