葵涌安蔭邨泊車問題爆爭執 的士七人車4人互毆被捕

葵涌發生打鬥案。今日（30日）早上10時08分，一名的士司機報案，指他在安蔭邨澤欣樓對開的士站被人毆打。警員趕至現場，經調查後相信姓黃的士男司機與七人車的3名南亞裔男子，因泊車問題爭執並大打出手，於是以涉嫌「公眾地方打鬥」罪拘捕4人。

被捕4人分別報稱身體多處擦傷、腳部疼痛及胸口不適，全部清醒被送往瑪嘉烈醫院接受治療。現場所見，一輛白色私家車和一輛的士停在澤蔭樓對開的士站，的士「斜插」在私家車前方，白色私家車司機位的車門凹陷。案件由葵涌警區刑事調查隊第1隊跟進。

fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片

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